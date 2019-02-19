0553 313 94 23

Diriliş Ertuğrul hayranlarının beklediği oldu

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da obaya Osman ile birlikte geri dönen Ertuğrul Bey, Moğollarla büyük bir savaşın içine girecek. İşte yeni bölümü yine heyecan dolu olacak Diriliş Ertuğrul'da merak edilenler...

19 Şubat 2019 Salı 23:00
Diriliş Ertuğrul hayranlarının beklediği oldu

Diriliş Ertuğrul 136.bölüm fotoğrafları TRT 1 ekranlarında yerini alacak Diriliş Ertuğrul 136.bölüm 2.fragmanı yine nefes kesti. Her sahnesi farlı bir aksiyona sahne olan Diriliş Ertuğrul'da Moğollarla savaş başlıyor.

Diriliş Ertuğrul 136.bölümde neler olacak?

Moğolların korkunç planları nihayetinde Kayı obasını basan Alıncak, mankurtlaştırmak için Osman’ı kaçırtmıştı. İlbilge Hatun’a mektup yazan Ertuğrul Bey ondan destek isteyip Osman hakkında malumat toplamasını istemişti. Aynı zamanda kurduğu bir akıl oyunu ile Lefke kalesini almak isteyen Alıncak’a da Hülagü Han’ın ağzından sahte bir mektup yazmış, olası bir savaşı durdurmuştu. İşbirliği için Lefke kalesine gelen Alıncak’ı da gizlice dinleyen Ertuğrul bu malumatlarla Osman’ın yerini bulmuş fakat Osman, Şaman tarafından zehirlenmişti. Peki, Osman yeniden iyileşebilecek mi?


Diriliş Ertuğrul 136.bölüm Tanıtımı 

Moğollar sayesinde Söğüt’ün ve Oba’nın yönetimini ele geçiren Beybolat, oyununu sürdürüp, uçbeyi olmasının verdiği güçle Süleyman’ı zindana attırmıştı. Ertuğrul, Beybolat’ın bu tavrı karşısında ne yapacak? Süleyman’ı zindan kurtarıp, obasını selamete kavuşturabilecek mi?

Tüm bunların arasında şüphelendiği Zangoç’un gerçek kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Obada zirveye taşınan Sırma ve Selcan gerilimi nereye varacak? Ertuğrul Bey, obasına ve Söğüt’e musallat olan zalim Moğol komutan’ı Alıncak’ı öldürebilecek mi? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası 136.bölümde Diriliş Ertuğrul’da!

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 23:00
  1. diriliş
  2. TRT 1
  3. Diriliş Ertuğrul
  4. diriliş ertuğrul 136.bölüm
  5. MEDYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den bomba reklam filmi! "Düşünüyorsan başkansındır"
    1. AK Parti'den bomba reklam filmi!..
    2. Azerbaycan Eğitim Bakanı Bayramov, YTB..
    3. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    4. "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar..
    5. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda..
    6. ABD Kongresinden Trump yönetiminin..
    7. Sivas’taki kazada ağır yaralanan genç..
    8. Belediye başkan adayı adaylık parasını..
    9. Geçici aday listeleri seçim..
    10. Diriliş Ertuğrul hayranlarının..
    11. Geçici aday listeleri seçim..
    12. Fransa, Yahudi düşmanlığına karşı..
    13. İki kişiyi vuran saldırgan..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Yeni bir göç..
    15. CHP Çan İlçe BaşkanıAydın’ın ofisine..
    16. Geçici aday listeleri seçim..
    17. Gattuso, Zapata'nın Fenerbahçe'ye..
    18. Yeni atanan öğretmen görev yerine..
    19. Bingöl’de PKK operasyonu: 11 gözaltı
    20. Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı
    21. Altını tahtından eden maden rekor..
    22. Geçici aday listeleri seçim..
    23. Terörden farkı yok! Fransa'da her yıl..
    24. ’Düdüklüde Kıymalı Bamya’ Çankırı’da
    25. Geçici aday listeleri seçim..
    26. "Şimdi de Fırat'ın doğusundaki alanı..
    27. "Hudeyde'den askerlerin çekilmesi..
    28. ABD'ye çok sert tepki: Paralı askerler..
    29. İngiltere, Shamima Begum'u..
    30. Geçici aday listeleri seçim..
    Komünistler şimdi de tehdit etmeye başladı... "Türkiye gemisini batıracağız"
    Komünistler şimdi de tehdit etmeye başladı... "Türkiye gemisini batıracağız"
    Cumhur İttifakı 14 il için kararını verdi!
    Cumhur İttifakı 14 il için kararını verdi!
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın