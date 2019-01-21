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Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke eden sahne!

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'da sular durulmuyor. 23 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak dizinin 132.bölümde neler olacak? İşte detaylar...

21 Ocak 2019 Pazartesi 20:02
Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke eden sahne!

TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kırmaya devam eden dizisi Diriliş Ertuğrul 132.bölüm 2.fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümü merakla beklenen Diriliş Ertuğrul'da Beybolat Bey zehirlenerek öldürülüyor. Dragos hain planlarını bir bir işlemeye devam ederken Ertuğrul Bey'den beklenmedik bir hamle gelecek.

"Garp'ta Bizans Şark'ta Moğol. Bizi parçalayarak yutmak isterler. Yaşadığımız bu zorlukların hepsi yeni devletin doğum sancılarıdır" diyen Ertuğrul savaşı başlatacak. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul yeni bölümü 23 Ocak Çarşamba günü ekranlarda olacak. 

Yeni bölümde neler olacak?

Ertuğrul, kurduğu oyun sayesinde hem İlbilge’yi kaleden kurtarmayı başarmış hem de Uranos ve Dragos’u kullanarak Moğollara verilen altınları geri almak için hamle yapmıştı. Ertuğrul bu hamlesinde muvaffak olup ahalinin hakkı olan altınları geri alabilecek mi? Ertuğrul, evlilik hususunda ise Sırma’yı değil İlbilge’yi eş olarak seçmişti. Ertuğrul’un bu kararının altında yatan neden nedir? Bu evlilik neticeye ulaşabilecek midir? Ertuğrul, evlatlarına bu durumu nasıl açıklayacak?

Diriliş Ertuğrul 132.bölüm

Bilhassa Osman’ın bu evliliğe karşı verdiği tepki karşısında Ertuğrul ne yapacak? Ertuğrul’un kendisini isteyeceğini düşünen Sırma ise, bu beklenmedik duruma karşı ne yapacak? 

Ertuğrul, tüm bunların yanında düşmanlarının cezasını kesebilecek mi? Artuk’un intikamını Emir Bahaeddin’den sorabilecek mi? Ertuğrul, Türk obalarını katleden Albastı’nın gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek mi? Dragos, Ertuğrul’u öldürmek için ne yapacak? Ertuğrul, üzerine oynanan tüm bu oyunları bertaraf edebilecek mi?

 

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 20:02
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