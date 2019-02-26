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Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke eden gelişme

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in Moğollar ile gireceği savaş öncesi yaşanan gelişmeler izleyenleri şoke edecek. İşte son tanıtımdan öne çıkanlar...

26 Şubat 2019 Salı 10:39
Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke eden gelişme

Diriliş Ertuğrul 27 Şubat çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. "Son zırh, son pusat, son alp kalana dek mücadelemiz devam edecek ümitlerimiz tükenmeyecektir İnşallah. Adaletle mamur ettiğimiz bu toprakları kimsenin zulümle kirletmesine müsaade etmem" diyen Ertuğrul Bey, Alıncak'ın karşısına çıkıyor. Nefes kesecek savaş sahneleriyle dolu bir bölüm ile gelen Diriliş Ertuğrul 137.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak? 

Diriliş Ertuğrul 137.bölümde neler olacak?

Moğolların hain planları sonucunda Kayı obasını basan Alıncak, Osman’ı kaçırmıştı. Ertuğrul Bey ise İlbilge ve kurduğu oyunla Komutan Alıncak’tan gizlice bilgiler toplarak Osman’ın yerini bulmuş ve onu kurtarmıştı. Alıncak ise Osman’ın kaçırıldığından habersiz olduğundan Ertuğrul’a hanlı pazarda hain bir tuzak kurmuştu.

Diriliş Ertuğrul 137.bölüm

Ertuğrul Bey ise kurulan bu tuzağı fark edip, Alıncak’ın ondan istediği gizli sanığın içini boşaltmış Artuk Bey’in de planıyla hanlı pazarda Alıncak ve adamlarını gafil avlamıştı. Elinde koz olarak kullanacağı bir şey bulamayan Alıncak, Ertuğrul Bey’in kaybolan vergileri geri getireceğini söylemesiyle Ertuğrul Bey’e obasını geri vermiş ve yeniden anlaşmak zorunda kalmıştı.

Obada ise Moğolların gölgesinde hüküm sürdüren Sırma, Selcan Hatun’u öldürmek için hançerini çekmişti. Kendini savunan Selcan Hatun ise hançeri Sırma’ya saplamıştı. Peki Sırma yaşayabilecek mi? Bu meseleyi duyan Beybolat Bey ne yapacak? İlbilge’nin yardımıyla zindandan kaçan Süleyman’ın akıbeti ne olacak?

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:39
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