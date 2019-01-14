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Diriliş Ertuğrul hayranlarını sevindiren açıklama

Bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilen Diriliş Ertuğrul dizisinin 16 Ocak çarşamba günü ekranlarda olacağı açıklandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:09
Diriliş Ertuğrul hayranlarını sevindiren açıklama

Diriliş Ertuğrul 131.bölümü ile yine nefes kesmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan Diriliş Ertuğrul için tarih verildi.

Birinci ve ikinci fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Diriliş Ertuğrul 131.bölümün ekranlarda olacağı tarih belli oldu.

Çarşamba günü ekranlarda olacak

Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Hande Soral'ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul 16 Ocak çarşamba günü 20:00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

Diriliş Ertuğrul'da seyirciyi ekrana kilitleyecek şoke eden plan!

Yeni bölümde neler olacak? Tahminler...

Bildiğiniz üzere Beybolat Bey kardeşi Sırma'yı Ertuğrul Bey ile evlendirmek istiyor. Fakat hesaplamadığı bir şey var. Ertuğrul Bey Sırma'nın iyi niyetli olmadığını ve bunun aralarına sızmak için bir oyun olduğunu biliyor.

Ertuğrul Bey hiç beklenmedik bir şekilde ters köşe yapacak. Emir Bahattin'in yanında Sırma Hatun'u değil İlbilge Hatun'u Beybolat Bey'den isteyecek. Fragmanda dikkat ettiyseniz Selcan Hatun gayet rahat ve gönlü ferahtır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:09
  1. TRT 1
  2. Diriliş Ertuğrul
  3. Diriliş Ertuğrul 131.bölüm ne zaman
  4. MEDYA Haberleri

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