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Diriliş Ertuğrul hayranlarını sarsan olay! İşte 135. bölüm fragmanı

TRT 1'in kült haline gelen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında Ertuğrul Gazi ve Kayı Obası tarafından verilen zorlu mücadeleyi anlatan rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul, 134. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı ve gözler 135. bölüme çevrildi. Moğolların baskını sonrası ortalık karışıyor. Ertuğrul'un oğlu Osman'ın ise hayatı tehlikede...

08 Şubat 2019 Cuma 16:28

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul Çarşamba akşamı son bölümü ile ekrana geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı da izleyici ile buluştu.

Diriliş Ertuğrul 135. bölümü ile 13 Şubat Çarşamba akşamı TRT 1'de.

Diriliş Ertuğrul 134. Bölümde neler oldu?

Dragos’un kilisenin önünde Ertuğrul’u öldürmek için hazırladığı oyunda bir anda şartlar değişmiş ve Zangoç canı pahasına Ertuğrul’u korumak durumunda kalmıştı. Yaşanan çatışmada Abdurrahman ağır yaralanmış Ertuğrul’un kollarında yaşam mücadelesi veriyordu. Acaba Abdurrahman yaşayacak mı?

Bir yanda Dragos bir yanda Beybolat’la uğraşmak durumunda kalan Ertuğrul Bey’in yürüttüğü gizli faaliyetler Moğolların dikkatinden kaçmamıştı. Hülagü Han’ın peşinde olduğu ve Selçuklu Devlet sırlarını içinde barındıran sandıkla Anadolu’dan toplanan vergilerin bir anda ortadan kaybolması Ertuğrul’u işaret ediyordu. Kendileri açısından yaşanan sıkıntılara son vermek isteyen Moğollar Söğüt’e en vahşi komutanlarından birini göndermiştir. Nökerleri ile Kayı obasını basan Moğol komutan Hayme Ana ve otağdakileri esir almıştır. Ertuğrul, Moğolların eline düşen ailesini kurtarabilecek midir?

Moğol komutan gizlice kendileri için çalışan Beybolat Bey’i Uç Bey’i ilan etmiştir. Ertuğrul bu durum karşısında ne yapacaktır? Söğüt’ün düzeninde ne gibi değişiklikler olacaktır?

Kayı Obasına baskın veren bu Moğol komutan aslında kimdir? Kayı Obası’na baskın yapan Moğollar’ı fırsat bilen Dragos’un yeni planı ne olacaktır?

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:28
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