Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde!

TRT 1 ekranlarında beş sezondur reyting ve izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul yeni sezonunda oyuncu kadrosunu güçlendirdi. Hande Soral, Engin Benli, Ali Ersan Duru, Öykü Çelik gibi isimleri oyuncu kadrosuna dahil eden Diriliş Ertuğrul yapımcıları önümüzdeki sezon için Burak Özçivit ile anlaştı.

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Gündoğdu Bey geri dönüyor!

Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu Bey karakterini canlandıran ve senaryo gereği diziye veda eden Kaan Taşaner, diziye tekrar dönmek için yapım ekibiyle görüşmeler yaptığını açıkladı.

Geçtiğimiz gün açıklamalarda bulunan Kaan Taşaner, "Bildiğiniz gibi 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden ayrılmıştım, tekrar dönüş yapabilirim. Şu an net bir şey yok, görüşmeler devam ediyor, bakalım bekleyip göreceğiz." dedi.