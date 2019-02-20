Diriliş Ertuğrul hayranlarına büyük sürpriz!

Diriliş Ertuğrul'da heyecan bitmiyor. Her bölümü yeni bir aksiyona sahne olan dizi yine nefes kesecek. 20 Şubat Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak Diriliş Ertuğrul 136.bölüm tanıtımları seyirciyle buluştu.

5. sezonda Hande Soral, Engin Benli, Ali Ersan Duru, Öykü Çelik gibi isimleri oyuncu kadrosuna dahil eden Diriliş Ertuğrul yapımcıları önümüzdeki sezon içinBurak Özçivit ile de anlaştı.

Bununla birlikte geçtiğimiz sezonlarında oyuncu kadrosunda yer alan Kaan Taşener senaryo gereği diziye veda etmişti. Gündoğdu Bey karakterini oynayan oyuncu Kaan Taşener'in tekrar oyuncu kadrosuna dahil olacağı iddia edildi. İşte yeni bölüm ile ilgili tüm merak edilenler...

Diriliş Ertuğrul'un 136. bölüm tahminler

Son sahnede Osman'ın bayıldığını gördük lakin fragmanda kendine gelmiş ve durumu gayet iyi.

Yeni bölümde Ertuğrul ve Alpleri, Osman'ın esir tutulduğu yere gidip Moğollara tuzak kuracak. Oradaki Moğollara öldürdükten sonra onları kıyafetlerini giyecekler. Daha sonra Ertuğrul Bey ve Alpleri hana girecek. Fragmanda görüyoruz ki handa ufak bir aksiyon oluyor.

Dikkat ederseniz Ertuğrul Bey, Alıncak'ın boynuna kılıç dayarken Moğol kıyafeti giymiş. Alpleri ise Beybolat'ın ve Subutay'ın boynuna kılıç dayıyor.

Beybolat ise Kayı obasına sarkmak ister. Lakin tam oradayken Ertuğrul Bey, Osman ile birlikte obaya gelecek ve başta İnal olmak üzere Umuroğullarının alplerini etkisiz hale getirecek. Beybolat'ı ise sözlü olarak yerini dibine sokacaktır.

Ertuğrul Bey'in asıl hedefin Garb yani batı olduğu belirtmiştir. Ertuğrul bu sezonda da düşmanlarını tek tek temizleyecek ve Osman'a düzen içinde saygın ve Kayı Obası bırakacaktır.

Diğer sezon dizi artık "Osman" olarak devam edecek. Osman'ın Garb fetihleri başlayacaktır. Böylelikle Ertuğrul Bey'in hedef dediği gerçekleşecektir.

Gündoğdu Bey geri dönüyor!

Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu Bey oynayan ve senaryo gereği diziye veda eden Kaan Taşaner, diziye tekrar dönmek için yapım ekibiyle görüşmeler yaptığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde gazetecilerle sohbet eden Kaan Taşaner, "Bildiğiniz gibi 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden ayrılmıştım, tekrar dönüş yapabilirim. Şu an net bir şey yok, görüşmeler devam ediyor, bakalım bekleyip göreceğiz." dedi.