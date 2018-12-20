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Diriliş Ertuğrul Dursun Ali Erzincanlı cuma hutbesi duası

Diriliş Ertuğrul 128. bölümü yeni nefesleri kesti. Reyting rekorları kıran TRT 1'in dizisi Diriliş Ertuğrul'da 128. bölümümde Dursun Ali Erzincanlı'nın cuma hutbesinde yaptığı dua damga vurdu. “Lâ tahzen, innallahe meanâ” 'Tasa etme Allah bizimledir' Allah zalimlerin yaptıklarından haberdardır ve kendi davasına sahip çıkanları asla sahipsiz bırakmaz. biz zalimlerin oyunlarına karşı uyanık olursak, Allah eksiğimizi tamam eder ve onların yaptıkları tuzakları er ya da geç başlarına geçirecek.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:14

Diriliş Ertuğrul 128. bölümü yeni nefesleri kesti. Reyting rekorları kıran TRT 1'in dizisi Diriliş Ertuğrul'da 128. bölümümde Dursun Ali Erzincanlı'nın cuma hutbesinde yaptığı dua damga vurdu. Peygamberimizin hicreti sırasında düşmanlara karşı Allah'a teslim olmanın ve kardeşliğin vurgulandığı cuma hutbesinde zalimlere karşı uyanık olunup bir ve beraber olmanın üzerinde duruldu. Allah zalimlerin yaptıklarından haberdardır ve kendi davasına sahip çıkanları asla sahipsiz bırakmaz. biz zalimlerin oyunlarına karşı uyanık olursak, Allah eksiğimizi tamam eder ve onların yaptıkları tuzakları er ya da geç başlarına geçirecek. 

İşte Diriliş Ertuğrul'da Dursun Ali Erzincanlı'nın okuduğu cuma hutbesi

Mubarek cuma gününde dualara icabet olunan bu vakitte omuz omuza saf tutan aziz müminler diyerek hutbeye başlayan Dursun Ali Erzincanlı, İnsanoğlu beşikte doğmasından eşikte büyümesine at üstünde eğer döğmesinde ak kefende kara toprağa girmesinde de hep imtihandadır. Yüce Allah ayeti kerimede buyurur ki “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizleri bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğim hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz” Mühim olan bu imtihanlar kiminle ve ne için beraber olduğumuzdur. Hak yolunda sırtımızı Allah’ın davasına dayarsak ve müminler ancak kardeştir ayeti kerimesini kendimize kılavuz edinirsek, birbirimize sım sıkı kenetlenirsek, asla zelil olmayız…

“Lâ tahzen, innallahe meanâ”  'Tasa etme Allah bizimledir'

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:15
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