Diriliş Ertuğrul 132. bölüm fragmanı | Ertuğrul Bey kiminle evleniyor?

Asırlarca 3 kıtaya adaletle hükmeden Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinin 132. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul"'in 25 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümü 132.bölümünde neler olacak? Ertuğrul Bey İlbilge Hatunla mı evlenecek? Dragos Ertuğrul Bey'i öldürecek mi? Moğollar Emir Bahattin'i öldürecek mi? Osman, babası Ertuğrul Bey ile İlbilge Hatunun evlenmesine neden karşı çıkıyor?

Diriliş Ertuğrul 131. bölümde neler oldu?

Ertuğrul, İlbilge’yi kurtarmak için Uranos’un teklifini kabul ettiğini söylemiş ve istediği altınlarla malzemeleri kaleye getirmişti. Malzeme sandıklarının içinden çıkan Turgut ve Beybolat, İlbilge’yi kurtarmış, bunu öğrenen Uranos da Ertuğrul’un boğazına hançerini dayamıştı. Ertuğrul kaleden çıkmak için ne yapacak?



Ertuğrul, Uranos’a Moğol altınlarını ele geçirme teklifi yapmıştı. Dragos bu konuda ne karar verecek? Uranos’tan ne yapmasını isteyecek?



İlbilge, Ertuğrul sayesinde kaleden kurtarılmıştı. Beybolat, onu Emir Bahaeddin ile evlendirmek istiyordu. İlbilge, Emir Bahaeddin ile evlenecek mi? Ertuğrul ise Beybolat’tan Sırma’yı isteyecek mi?



Hain olduğu düşünülen Mikis ve Tara’nın akıbeti ne olacak? Dragos’un gizli örgütlenmesi çökertilebilecek mi? Ertuğrul, kurduğu oyunda muvaffak olup tüm düşmanlarından intikamını alabilecek mi?

Diriliş Ertuğrul'da sürpriz isim

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Cengiz Coşkun, Hülya Darcan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Diriliş Eruğrul dizisine güzel oyuncu Öykü Çelik dahil oldu.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Eruğrul dizisine oyuncu Öykü Çelik dahil oldu. Önümüzdeki günlerde izleyicisiyle buluşacak Çelik'in sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

Birçok dizi ve filmde rol alan Öykü Çelik en son Savaşçı dizisinde 'Astsubay Üstçavuş Yeter Alayunt' karakterini canlandırmıştı.

Diriliş Ertuğrul dizisi nerede çekiliyor?

Diriliş Ertuğrul dizisinin bazı bölümlerinin İstanbul'da Beykoz ve Riva civarlarında çekiliyor. Diriliş Ertuğrul ilk sezonu için Riva ve Beykoz Kundura Fabrikası'na 2 plato kuruldu. Riva’daki plato, asıllarına uygun şekilde yapılan 600 metrekarelik Süleyman Şah otağı ve 35 adet çadırla birlikte toplam 40.000 m2 alanda kuruldu. Diriliş “Ertuğrul” set alanında ayrıca 12 adet değişik ebatlarda oba dükkanları, 1 adet kilimhane, otağ meydanı ve talimhane yer alıyor. Beykoz Kundura Fabrikası'nda 6000 m2’lik kapalı alana Halep, Halep Sarayı, arz odası, konuk odaları, koridorlar, zindanlar, Karatoygar mekanı, Selçuklu kasrı, Tapınakçılar salon ve odaları, tekke ve çadır içleri yapıldı. Yine Kundura Fabrikası’ndaki 5000 m2’lik açık alana Halep Çarşısı, kale içi, Süleyman Şah çadır içi, tapınakçıların zindanı, koridoru ve ibadethanesi inşa edildi.