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Aktüel Diriliş Buluşmaları yarın Nevşehir’de düzenlenecek
Aktüel

Diriliş Buluşmaları yarın Nevşehir’de düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2024-03-08 14:36:00 -
Diriliş Buluşmaları yarın Nevşehir’de düzenlenecek

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Filistin gündemiyle düzenlenen Diriliş Buluşmaları’nın 11’ncisi 9 Mart Cumartesi günü (yarın) Nevşehir’de gerçekleştirilecek.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak.

Açılış konuşmasını İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın yapacağı programda Dr. Abdulaziz Kıranşal, Nureddin Yıldız, Doç. Dr. Alimcan Buğda ve Nureddin Soyak katılımcılara hitap edecek.

Program, saat 19:30’da başlayacak.

Diriliş Buluşmaları Nevşehir

Tarih: 9 Mart Cumartesi (Yarın)
Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi
Saat: 19:30
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