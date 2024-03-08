Diriliş Buluşmaları yarın Nevşehir’de düzenlenecek
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Filistin gündemiyle düzenlenen Diriliş Buluşmaları’nın 11’ncisi 9 Mart Cumartesi günü (yarın) Nevşehir’de gerçekleştirilecek.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak.
Açılış konuşmasını İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın yapacağı programda Dr. Abdulaziz Kıranşal, Nureddin Yıldız, Doç. Dr. Alimcan Buğda ve Nureddin Soyak katılımcılara hitap edecek.
Program, saat 19:30’da başlayacak.
Diriliş Buluşmaları Nevşehir
Tarih: 9 Mart Cumartesi (Yarın)
Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi
Saat: 19:30
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