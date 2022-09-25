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Siyaset Dirilere iftira attığı yetmedi! Meral Akşener'den Kadir Mısıroğlu'na hadsiz hakaret..
Siyaset

Dirilere iftira attığı yetmedi! Meral Akşener'den Kadir Mısıroğlu'na hadsiz hakaret..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merhum Kadir Mısıroğlu'nu iftira ile hedef alıp hadsizce hakarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 17:38:00 - 2022-09-25 17:57:57

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üstad Kadir Mısıroğlu'nun sağlığında yalanladığı bir iftira üzerinden hedef aldı. Seviyesiz Akşener, merhum Mısıroğlu'na "Şerefsiz." dedi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İP'li Meral Akşener, dirilerle birlikte, ölülere de iftira atmaya başladı.

Seviyesizliğin dibine vurdu

Akşener, merhum üstad Kadir Mısıroğlu'nun, "Zübeyde hanım genelevde çalışan bir kadındı." sözlerini söylemiş gibi iftiraya maruz kaldığı ifadeleri yeniden gündeme getirdi.

Haddini aşıp seviyesizliğin dibine vuran Akşener, üstada "Şerefsiz" diye hakaret etti.

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