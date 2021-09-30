Direniş grupları yazılı açıklama yaptı: İşgal rejiminin saldırılarına sert tepki vereceğiz

Açıklamada, direniş güçlerinin tüm Filistin'deki olayları ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, işgal rejiminin Filistin topraklarında yaptığı düşmanlıkta, Filistinlilere karşı işlediği suçlarda artış yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, masum Filistinlilere karşı işgal rejiminin yaptığı saldırılara sert tepkiler verileceği bildirildi.

İşgal rejiminin masum sivilleri katlederek kırmızı çizgiyi aştığı vurgulanırken, bugün Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde biri kadın olmak üzere 3 Filistinlinin şehid edildiği, iki kişinin de yaralandığı ifade edildi.