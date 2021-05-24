Direniş eylemleri karşısında 10 bin siyonist psikolojik tedavi için hastanelere başvurdu

Merkezi Filistin'in işgal edilmiş Tel Aviv şehrinde bulunan Yedioth Ahronoth gazetesi, işgal rejiminin Filistin'e yönelik saldırıları başlangıcından bu yana 10 bin siyonist işgalcinin psikolojik tedavi gördüğünü haberleştirdi.

Ramazan ayında Filistin'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran işgal rejimi 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan bombardımana başlamıştı. İşgal rejiminin barbar saldırılarına karşı Filistin direniş gurupları da "Kudüs Kılıcı" operasyonu başlatarak sert karşılık vermişti.

Filistin direniş örgütlerinden HAMAS'ın askeri kanadı İzzettin El- Kassam Tugayları ve İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin tüm uyarılarına rağmen kadın-çocuk ve sivil demeden katliam yapan siyonist işgalcileri füze yağmuruna tutulmuştu.

Hedef gözetmeksizin sivil halkı bombalayan siyonist işgalcilerin saldırılarına karşılık veren direniş grupları da Tel Aviv, havaalanlarını, petrol ve gaz tesisleri gibi stratejik yerleri füzelerle vurdular.

Direniş guruplarının bu denli hazırlıklı olmaları ve karşılık vermeleri siyonist işgalcilerin sığınaklara girmesine neden olmuştu.

Saldırıda hedef gözetmeksizin katliam yapan siyonist işgalcilerin saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 kişinin şehid olmuş, bin 948 kişi de yaralanmıştı.