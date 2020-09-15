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Aktüel Direksiyon kilidini kontrol ettikten sonra motosikleti çaldı
Aktüel

Direksiyon kilidini kontrol ettikten sonra motosikleti çaldı

Motosikletin sahibi Ahmet Türk: - "Bize gelse dese ki ‘Abi benim paraya ihtiyacım var’. Çıkarır 300-500 lira verirdim"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:19:12 -
Direksiyon kilidini kontrol ettikten sonra motosikleti çaldı

KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir ilçesinde, direksiyonun kilitli olup olmadığını kalça hareketleriyle kontrol ettikten sonra park halindeki motosikleti çalan hırsız, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şehit İbrahim Bey Caddesi'nde park halindeki motosiklet, akşam saatlerinde şapkalı ve maskeli kişi tarafından çalındı.

Motosiklet sahibi Ahmet Türk, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen hırsızlık görüntüleriyle polise başvurdu.

Görüntüler incelenince, hırsızın, önce kalça hareketleriyle direksiyonun kilitli olup olmadığını kontrol ettiği, ardından motosikleti iterek götürdüğü tespit edildi.

Hırsızın yakalanmasını beklediklerini söyleyen Ahmet Türk, "Hırsız, kilidin açık olduğunun farkına varınca, motoru kendi malı gibi alıp gidiyor. Biz de sabah saatlerinde karakola gidip şikayetçi olduk. Bugün yarın bir haber bekliyoruz. Yalnız, Beyşehir'e böyle bir olayı yakıştıramadım. Bize gelse dese ki ‘Abi benim paraya ihtiyacım var’. Çıkarır 300-500 lira verirdim. Motoru çalıp da oraya buraya satıp parçalamanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Türk, görüntülerde motosikletini çalan kişinin yanında başka bir motosikletli gencin de görüldüğünü belirterek, "Eğer kilitli olsaydı, onunla beraber gideceklerdi muhtemelen. Kilitli olmayınca motoru iterek götürüyor." diye konuştu.

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