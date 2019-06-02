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Direksiyon hakimiyetini kaybedince uçuruma yuvarlandı

Kütahya'da araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

02 Haziran 2019 Pazar 17:00
Direksiyon hakimiyetini kaybedince uçuruma yuvarlandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniç-İnegöl Karayolu Çatalalıç Mevkii'nde meydana geldi. İnegöl yönünden Domaniç yönüne giden Bahri Çakır yönetimindeki 34 FV 8135 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Bahri Çakır ve yanındaki Zühre Özbaş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 17:00
  1. Kütahya'nın Domaniç ilçesi
  2. Domaniç
  3. Domaniç-İnegöl Karayolu Çatalalıç Mevkii
  4. Bahri Çakır
  5. Zühre Özbaş
  6. Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi

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