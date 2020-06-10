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Aktüel

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürcü elektrik direğine çarptı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 01:14:49 -
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürcü elektrik direğine çarptı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.



Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya Karayolu Kuşalanı mevkinde sürücü kimliği alınamayan 31 Y 8540 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarpıp diğer şeride geçti . Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ,jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

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