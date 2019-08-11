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Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil taklalar atarken meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

11 Ağustos 2019 Pazar 19:44
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil taklalar atarken meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Şuhut Atlıhisar köyüne bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet B. yönetimindeki 43 HE 935 plakalı otomobil Atlıhisar köyüne bağlı Zafer Mahallesi yol istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 acil servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Ahmet B.’ye ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı Ahmet B. Şuhut Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 19:44
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