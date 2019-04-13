Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil inşaatın asma katına çarptı Batman'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek önce refüje sonra yol kenarındaki inşaatın 3 metre yüksekliğindeki asma katına çarptı.

Batman'da devrilen otomobilin, önce refüje sonra yol kenarındaki inşaatın girişindeki asma katına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 LK 875 plakalı otomobil, Cudi Mahallesi Türkiye Petrolleri Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek önce refüje sonra yol kenarındaki inşaatın 3 metre yüksekliğindeki asma katına çarptı. İşçiler kazadan kurtuldu Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada, otomobilin çarptığı inşaatın önündeki iskelede çalışan işçilerin de kurtulduğu bildirildi.

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