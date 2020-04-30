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Eğitim

Direksiyon ehliyet sınavı ne zaman?

Direksiyon sınavı ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok alanda kısıtlamalar uygulanıyor. Direksiyon ve ehliyet sınavlarına girecek olanlar "Direksiyon sınavı ne zaman?" , "Ehliyet sınavı tarihi" , "Ehliyet sınavı ne zaman 2020?" , "Direksiyon sınavı 2020 ne zaman?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Direksiyon ehliyet sınavı ne zaman?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:54:00 -
Direksiyon ehliyet sınavı ne zaman?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.  Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020 Yılı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu yayınlandı. İşte, detaylar.

Direksiyon ehliyet sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının verdiği eğitimler sonrasında yapılan teorik ders sınavları ile direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarının 30 Nisan'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 54315259-480.04-E.6161017 sayılı Koronavirüs Salgını Nedeniyle e-Sınav Oturumlarının Ertelenmesi konulu 6 Nisan 2020 tarihli resmi yazıda ''MTSK e-Sınavına girecek olan adayların mağduriyet yaşamaması adına 16 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan e-Sınav oturumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren başlayacak şekilde ileri tarihlere taşınmıştır.'' denilmiştir.

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