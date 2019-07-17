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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Zonguldak Çaycuma'da yaşayan Soner Kaynak isimli vatandaş, otomobilinde direksiyon başındayken geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:37
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, otomobilinde kalp krizi geçiren Soner Kaynak (39) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Nebioğlu beldesi yakınlarında meydana geldi. Soner Kaynak yönetimindeki 74 DD 894 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki çalılık alana girerek, durdu. Olayı gören diğer sürücüler otomobilin yanına gittiklerinde Kaynak'ın içeride hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Soner Kaynak, diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılırken, gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Soner Kaynak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Soner Kaynak, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:37
  1. Zonguldak
  2. Çaycuma ilçesi
  3. Soner Kaynak
  4. direksiyon başında kalp krizi geçirdi
  5. direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü

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