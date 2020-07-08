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Aktüel

Direksiyon başında fenalaşan sürücü öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-08 22:03:21 -
Direksiyon başında fenalaşan sürücü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, direksiyon başında fenalaşan otomobil sürücüsü, yaşamını yitirdi.

45 SA 1999 plakalı otomobille Akgün Mahallesi Yörük Hasanların Halilağa Sokak'ta ilerleyen Salim Çıldır (66), fenalaşınca yol kenarında durdu.

Çıldır'ı direksiyon başında baygın halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Çıldır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün kalp krizi geçirdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

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