  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum: “Türkiye, dünya şehircilik tarihinin en başarılı ülkesidir” MHP lideri Bahçeli: Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür İnanılması zor skandal! Epstein’e Kâbe örtüsü gönderilmiş Rusya'dan flaş açıklama: Büyük saldırı düzenledik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da! Türkiye, Yunanları perişan etti! ‘Ege’yi zaten kaybettik’ Siyonist kuklası rahat durmuyor! Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı Nükleer programı askıya alıyor! İran, uranyumu Rusya’ya aktaracak "New START" olmazsa dünya daha tehlikeli hale gelecek Dünya için kaos vakti Diyarbakır'daki camide terbiyesizlik! Müftülük hemen harekete geçti
Yerel Direksiyon başında beyin kanaması geçirdi!
Yerel

Direksiyon başında beyin kanaması geçirdi!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Direksiyon başında beyin kanaması geçirdi!

Edirne’nin Keşan ilçesinde direksiyon başında beyin kanaması geçiren servis şoförü Harun Yavaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde direksiyon başında fenalaşan servis şoförü Harun Yavaş (51), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

 

Olay, 25 Ocak’ta Keşan-Malkara kara yolunda Dr. Sadık Ahmet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan yönüne giden ve Tekirdağ’da düzenlenen bir programdan dönen gazetecileri taşıyan servis minibüsünün şoförü Harun Yavaş, direksiyon başında fenalaştı. İhbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yavaş’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Harun Yavaş, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yavaş’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

İki gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
İki gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Yerel

İki gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Alevlerin sardığı evden çıkamadı! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Alevlerin sardığı evden çıkamadı! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Yerel

Alevlerin sardığı evden çıkamadı! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

O ilimizde 13 yerleşim yerine ulaşım kesildi
O ilimizde 13 yerleşim yerine ulaşım kesildi

Yerel

O ilimizde 13 yerleşim yerine ulaşım kesildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23