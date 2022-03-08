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Yaşam Direğe feci şekilde çarptı neye uğradığını şaşırdı!
Yaşam

Direğe feci şekilde çarptı neye uğradığını şaşırdı!

Elazığ'ın merkeze bağlı Çarşı Mahallesinde bir vatandaşın aydınlatma direğine feci şekilde çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 23:14:00 - 2022-03-08 23:16:51

Elazığ’da arkasına bakarak yürüyen bir vatandaş önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk sallanırken adam ise neye uğradığını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre arkasına bakarak yürüyen şahıs, önündeki aydınlatma direğine çarptı.

Kendine gelmeye çalıştı

Çarpmanın etkisiyle direk adeta sallanırken, neye uğradığını şaşıran vatandaş ise uzun süre kendine gelmeye çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

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