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Yerel Direğe çarptı, ikiye katlandı!
Yerel

Direğe çarptı, ikiye katlandı!

Bursa'da direğe çarpan otomobil ikiye katlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 09:38:00 -
Direğe çarptı, ikiye katlandı!

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Berk Şafak İzer (27) yönetimindeki cip yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı yöne geçen araç hurdaya dönerken, sürücü araçtan yola fırladı. Kaza sonucu ikiye katlanarak hurdaya dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı sürücü haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan genç, yoğun bakıma alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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