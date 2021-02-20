İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında Salih Nayman moderatörlüğünde, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün sorularını yanıtlıyor. Bakan Soylu, Gara'da 13 vatandaşımızın terör örgütü PKK tarafından şehit edildiği olay başta olmak üzere, muhalefetin katliamla ilgili açıklamaları, Gara ve Sincar'a yönelik operasyon ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif eylemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm bu merak edilen sorulara A Haber ekranlarında yanıt veriyor. Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı.

Dirayet Dilan Taşdemir kimdir?

Dirayet Dilan Taşdemir 18 Nisan 1982 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Babasının ismi Yusuf annesinin ismi Nigar'dır. Türk siyasetçi ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili. 7 Haziran 2015 tarihinden beri Ağrı Milletvekilliği görevini devam ettirmektedir.

Taşdemir, Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Arkeoloji bölümü mezunu. Ulusal ve uluslararası birçok platformda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında temsil düzeyinde çalışmalara katıldı. 2008 senesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın Politikaları alanında danışman olarak görev üstlendi. Bekar olan Dirayet Dilan Taşdemir, orta düzeyde Almanca konuşmaktadır.

Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) kadın kollarında çalışan Taşdemir, KCK operasyonları sonucunda tutuklandı ve beş yıl cezaevinde kaldı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde HDP Ağrı milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesidir.