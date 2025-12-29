Diplomalı işsizliğin çaresi MYO'lar: İstihdam yüzde 92'yi buldu... Akit MYO'ların önemini manşete taşımıştı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim sisteminde "uygulama temelli eğitim" anlayışını merkeze alan stratejik adımlar sonuç vermeye başladı.

Üretim ve istihdam odaklı yeni OSB-MYO modelinde öğrenim gören öğrenciler birçok avantajdan yararlanıyor. Üniversite-sanayi işbirliğinin en somut örneği olarak öne çıkan OSB-MYO'lara sağlanan devlet desteği her geçen yıl artarak devam ediyor.

2024-2025 akademik yılında, 21 üniversite bünyesindeki 22 OSB-MYO'da toplam 119 programda eğitim gören 7 bin 327 öğrenci bu teşviklerden yararlanırken, 2018'den bu yana OSB-MYO'lara sağlanan "öğrenci başına eğitim desteği" her yıl artarak sürüyor.

Bu yıl öğrenci başına program türüne göre, 13 ila 15 bin lira arasında eğitim desteği sağlanırken, toplam destek miktarı 109,1 milyon lira oldu.

Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda stratejik önem taşıyan bilişim, imalat ve lojistik sektörlerine nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla başlatılan destek programının kapsamı genişletiliyor. Bu kapsamda 2021'e kadar 16 olan desteklenen program sayısı bu yıl 37'ye yükseltildi. 2026'da sisteme yeni program türleri ve üniversitelerin de dahil edilmesi planlanıyor.

Staj sorunu yok

OSB-MYO modelinin en büyük avantajlarından biri eğitimin doğrudan üretim sahasında gerçekleşmesi olarak dikkat çekiyor.

YÖK ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol çerçevesinde 104 üniversitede bulunan 381 MYO, 283 oda ve borsa ile eşleştirildi.

Bu sistematik işbirliği ile öğrenciler staj yeri arama sorunu yaşamadan, eğitimlerinin önemli bir kısmını sanayi kuruluşlarında uygulamalı olarak geçirecek.

Öğrenciler eğitimlerine devam ederken ciddi burs imkanlarına erişecek ve bu durum ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifletecek.

Ayrıca, OSB bünyesinde kurulan MYO mezunlarının istihdam oranı yüzde 92 ile rekor seviyeye ulaştı.

Öte yandan, YÖK, OSB-MYO'lardaki programların akredite olmasını ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almasını da teşvik ediyor. Programların akreditasyon ve TYÇ logosu kullanım durumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunda öğrencilere özellikle belirtiliyor.

İşte desteklenen 37 ön lisans programı

Açıklamada, sanayinin ihtiyaç duyduğu beşeri sermayeyi temin etmek üzere, "istihdam öncelikli" olarak desteklenen 37 ön lisans programları şöyle sıralandı:

"Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Ayakkabı Tasarım ve Üretimi, Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, CNC Programlama ve Operatörlüğü, Dijital Fabrika Teknolojileri, Doğal Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Döküm, Elektrik/Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Kalıpçılık, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Halıcılık ve Kilimcilik, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, İnşaat Teknolojisi, Kaynak Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Lojistik, Makine, Mekatronik, Metalurji, Otomotiv Teknolojisi, Polimer Teknolojisi, Silah Sanayi Teknikerliği, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Tekstil ve Halı Makineleri, Uçak Teknolojisi, Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi."

"Bu sistem, mezuniyet sonrası istihdam kaygısını ortadan kaldırmaktadır"

Açıklamada görüşlerine verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, MYO'larda eğitimle üretimi bütünleştiren yapısal ve vizyoner bir dönüşüm süreci yürüttüklerini belirtti.

Özvar, "Yükseköğretim sistemimizde benimsediğimiz 'uygulama temelli eğitim' modeli kapsamında, OSB içerisinde kurulan okullarımız sayesinde gençlerimiz doğrudan sanayinin kalbinde yetişiyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bir yandan eğitimlerinin önemli bir kısmını sanayi kuruluşlarında uygulamalı olarak geçirirken bir yandan da sağlanan nitelikli burs imkanlarıyla daha öğrencilik yıllarında gelir elde etmeye başladıklarını vurgulayan Özvar, "Bu sistem, hem ailelerin üzerindeki maddi eğitim yükünü hafifletmekte hem de mezuniyet sonrası istihdam kaygısını ortadan kaldırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Akit MYO'lara vurgu yapmıştı

Türkiye'nin doğrularını destekleyen, yanlışlarını da "emri bil maruf" ilkesi gereğince gündeme getiren Akit, eğitimdeki hataları da manşetine taşımıştı. Sebahattin Say imzalı haberimizde 4+4+4 sisteminin eğitimi ve sosyal yapıyı baltaladığı vurgulanmıştı. "Diplomalı işsiz" sorununun çözümünün MYO olduğu belirtilmişti.