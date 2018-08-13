Dip dalga sürüyor! İYİ Parti'de istifa depremi

Afşin Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Tokat Kurucu İl Başkanı olduğunu belirtti.

Büyük Türk milletine hizmet edebilme fırsatı bulmak gayesiyle çıktığı bu yolda, 16.12.2017 tarihinde kuruculuğunu üstlendiğini ve il başkanlığını o günden bugüne şerefle yürüttüğünü aktaran Ünverdi, "İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı görevimden, gördüğüm lüzum üzerine ve önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin bayrağını daha yükseklere taşıyacak, daha yeni, daha dinamik arkadaşlarımıza teşkilatlanma fırsatı ve serbestisi sağlamak için istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Ünverdi ile İl Başkan Yardımcısı Emrah Köknar da istifa etti.