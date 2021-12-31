Dinsiz PKK'yı savunanlar hangi dinden? Camileri bakın ne amaçla kullanıyorlar!

Terör örgütü PKK/YPG, Ayn el-Arap'ta (Kobani) el koyduğu bazı camileri karargah ve mühimmat deposu olarak kullanıyor. İbadete kapatılan camilerde içeriden girilen ve değişik istikametlere doğru giden tüneller inşa edildiği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeyinde terörden temizlediği kentlerde sızmalara karşı yoğun tedbir alıyor. Teröristlerce kazılmış tüneller tek tek bulunup tahrip ediliyor.

Camiyi karargah yaptılar

Daha önce Suriye’de eylem için okul ve hastaneleri karargaha çeviren PKK’lı teröristler ibadethanelere de el koyuyor. Ayn El Arap’ta (Kobani) yeni tüneller tespit edildi. Bölgedeki bir caminin örgüt karargahı ve mühimmat deposu olarak kullanıldığı, altına da değişik istikametlere giden tüneller kazıldığı ortaya çıktı.

PKK'nın kazdığı tüneller bulunmuştu

Terör örgütü PKK, sivillerin kullandığı okul ve hastane gibi kamusal alanlara özellikle üslenip sivil hassasiyetini ön planda tutan Türkiye’nin hava harekatlarından kurtulmayı amaçlıyor. Bu noktalara yönelik olası operasyonlar ise dünyaya, "Türkiye sivilleri vuruyor" yalanıyla yansıtılıyor. Daha önce Afrin, Münbiç, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye’de de PKK’nın kazdığı tüneller bulunmuştu.