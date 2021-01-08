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Gündem Dinlerken utanacağınız zulmü onlar bizzat yaşadı! Doğu Türkistan'da Çin zulmü
Gündem

Dinlerken utanacağınız zulmü onlar bizzat yaşadı! Doğu Türkistan'da Çin zulmü

Doğu Türkistan'da Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı zulmün canlı tanıklarından Kazakistan doğumlu Gülbahar Celilova'nın anlattıkları dehşete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 20:18:00 -

Çin tarafından Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yapılan zulüm her geçen gün şiddetini artırararak devam ettiriyor. Müslüman oldukları için türlü işkencelere maruz kalan Uygur Türkleri'nin yaşadıkları olay dehşete düşürüyor.

Doğu Türkistan'da Çin zulmü

Sebepsiz yere Çin zindanlarında tutulan Uygur Türkleri, yakın tarihin en acımasız zulmüne maruz kalırken dünya ise bu olaya karşı sesiz kalmayı tercih ediyor.

Taciz, tecavüz, işkence, aç bırakma, ilaçlarla kısırlaştırma, kobay olarak kullanılma, yeni doğum yapan kadınların bebeklerini gasp etme ve akla hayale gelmeyecek daha nice işkencelere maruz kalan Uygur Türkleri gittikleri ülkelerde de Çin tarafından takibe alınıyor.

Yaşadıkları dehşete düşürdü

Doğu Türkistan'da yaşadığı zulmü anlatan Kazakistan doğumlu Gülbahar Celilova'nın anlattıkları dehşete düşürdü.

1997’den başlayarak yirmi yıl boyunca Kazakistan ile Çin arasında ticari faaliyetlerde bulunan Celilova, 2017 senesinde Doğu Türkistan Urumçi’ye mal almaya gittiğinde gözaltına alındı.

Hiçbir suçu olmadığı halde Çin zindanlarına atıldı, işkencelere maruz kaldı. Celilova, ellerinden ve ayaklarından zincirlerle bağlı olarak Çin zindanlarında 1 yıl 3 ay 10 gün kaldı. 

Yaşadıklarını göz yaşları içinde anlatan Celilova'nın anlattıkları Çin zulmünün dehşetini gözler önüne serdi.

 

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