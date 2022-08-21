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Yerel Dinlenme tesisinde düşen yorgun mermi ile yaralandı!
Yerel

Dinlenme tesisinde düşen yorgun mermi ile yaralandı!

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde mola veren 46 yaşındaki kadın ayağına yorgun mermi düşmesi neticesinde yaralandı. Hastanede tedavisi tamamlanan kadın taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 23:09:00 -
Dinlenme tesisinde düşen yorgun mermi ile yaralandı!

Olay, Anadolu Otoyolu Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul’a gitmek için yola çıktıkları öğrenilen ve otoyolun Sapanca geçişindeki tesiste ailesi ile birlikte mola veren S.A. (46) isimli kadın, araca binmek istediği sırada ayağında acı hissetti. Sağ ayağının kanadığını fark eden kadın durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde kadının yorgun mermi ile yaralandığını tespit etti.

Hastaneye kaldırılan kadın, tedavisi sonrasında taburcu edilirken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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