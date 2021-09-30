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Gündem Dink dâvâsında Zekeriye Öz ile Ekrem Dumanlı’nın malvarlıklarına el konuldu
Gündem

Dink dâvâsında Zekeriye Öz ile Ekrem Dumanlı’nın malvarlıklarına el konuldu

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı ve müebbet hapis cezalarının yağdığı davada, firari oldukları gerekçesiyle dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılanmasına dün devam edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:09:00 -
Dink dâvâsında Zekeriye Öz ile Ekrem Dumanlı’nın malvarlıklarına el konuldu

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı hakkında muhtarlıkça yapılan ilana ilişkin beklenen evrakların celse arasında mahkemeye ulaştığı aktarılarak, her iki sanığın kaçak sayılmasına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Duruşmada hazır bulunan avukatların taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti mazeretleri kabul ederek duruşmayı 11 Ocak 2022'ye erteledi.

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