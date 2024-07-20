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Gündem Dini tesisin açılışında peygamberleri hedef aldı! İBB'nin davet ettiği Tiran belediye başkanı...
Gündem

Dini tesisin açılışında peygamberleri hedef aldı! İBB'nin davet ettiği Tiran belediye başkanı...

Yeniakit Publisher
2024-07-20 16:24:00 -

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın Belediye Başkanı Erion Veliaj, Nevşehir'de KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim töreninde Mustafa Kemal'e ait olduğunu iddia ettiği bir sözle peygamberleri hedef aldı. Açılışa katılanların bir kısmı şaşkınlığını gizleyemezken bir kısmı da alkışla tempo tuttu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim törenini gerçekleştirdi. Programa katılan Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın Belediye Başkanı Erion Veliaj'in sözlere törende şaşkınlığa neden oldu.

Bektaşiliğin merkezi konumunda olan Hacıbektaş'ta inşa edilen ve dini bir merkez olarak düşünülen yapının açılışına çağrılan Veliaj, ''Atatürk şunu da söylemiştir: 'Siyasetçiler ya da peygamberler değil. Öğretmenler dünyayı kurtaracaktır.'' açıklamasında bulundu.

Dini bir tesisin açılışına çağrılan şahsın dini değerleri aşağılaması tepki çekerken, CHP yönetimlerinde daha önce de benzer skandalların yaşandığı biliniyor.

Arnavutluk'ta da adı yolsuzluk iddialarıyla sürekli gündeme gelen Veliaj'ın istifasını isteyen protestocular aylardır belediye önünde eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

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