Dini tesisin açılışında peygamberleri hedef aldı! İBB'nin davet ettiği Tiran belediye başkanı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim törenini gerçekleştirdi. Programa katılan Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın Belediye Başkanı Erion Veliaj'in sözlere törende şaşkınlığa neden oldu.

Bektaşiliğin merkezi konumunda olan Hacıbektaş'ta inşa edilen ve dini bir merkez olarak düşünülen yapının açılışına çağrılan Veliaj, ''Atatürk şunu da söylemiştir: 'Siyasetçiler ya da peygamberler değil. Öğretmenler dünyayı kurtaracaktır.'' açıklamasında bulundu.

Dini bir tesisin açılışına çağrılan şahsın dini değerleri aşağılaması tepki çekerken, CHP yönetimlerinde daha önce de benzer skandalların yaşandığı biliniyor.

Arnavutluk'ta da adı yolsuzluk iddialarıyla sürekli gündeme gelen Veliaj'ın istifasını isteyen protestocular aylardır belediye önünde eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.