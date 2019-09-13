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Dini nikahlı karısını öldüren zanlı tutuklandı

Manisa’nın Soma ilçesinde ikiz çocuklarına hamile olan dini nikahlı eşini öldüren şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Eylül 2019 Cuma 18:04
Dini nikahlı karısını öldüren zanlı tutuklandı

Manisa’nın Soma ilçesinde ikiz çocuklarına hamile olan dini nikahlı eşini öldüren şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, geçtiğimiz 5 Eylül Perşembe günü Soma ilçesi Avdan Mahallesi’nde meydana geldi. 5 yıldır boşanma davası süren iki çocuk annesi Türkan K. (26), bir süredir birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Zakir B. ile evde kanlar içinde bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, vücudunun çeşitli yerinden bıçaklanan Türkan K.’nın öldüğü belirlendi. Karnından ve boynundan yaralanan Zakir B. ise ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Türkan K.’nın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır’da yaşayan boşanma aşamasında olan eşi M.K.’nın (32) ifadesine başvuruldu. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ifade veren M.K.’nın, “Eşimle birlikte 5 yıldır boşanma aşamasındayız. Davamız devam ediyor. Ben eşimle evlerimizi ayırdıktan sonra buraya yerleştim. Olayla ilgili herhangi bir ilişkim yoktur. Olayı duyunca da büyük üzüntü yaşadım” dediği öğrenildi.



Cinayetin ardından dini nikahlı eş çıktı


Jandarma cinayetin işlendiği evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu Türkan K.’yı dini nikahlı eşi Zakir B.’nin bıçaklayarak öldürdüğü ve ardından intihara teşebbüs ettiği tespit edildi. Zakir B, Soma Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cinayete kurban giden Türkan K.’nın Zakir B.’den 5 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:04
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