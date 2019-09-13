Dini etkinlikte tekne devrildi: Çok sayıda ölü var
Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde, gölde düzenlenen dini etkinlik sırasında teknenin devrilmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.13 Eylül 2019 Cuma 10:30
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, polis, Bhopal şehrinde gölde düzenlenen etkinlikte, teknede bulunan Hindu tanrısı Ganesha'nın heykelinin göle batırıldığı sırada teknenin devrilmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kazanın ardından, 11 kişinin cesedinin gölden çıkarıldığını, 6 kişinin de kurtarıldığını ifade eden polis, arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Ölenlerin yakınlarına tazminat
Yetkililer, tekne kazasında ölenlerin yakınlarına tazminat ödeneceğini kaydetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Her yıl binlerce Hindu, düzenlenen dinifestivalde dua ettikten sonra Ganeshaheykellerinisuya batırıyor.
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