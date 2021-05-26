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Medya Dini değerleri ayaklar altına alan Arka Sokaklar’da karar verildi
Medya

Dini değerleri ayaklar altına alan Arka Sokaklar’da karar verildi

Kanal D ekranlarında 15 sezondur yayınlanan ve çoğu bölümüyle tepkilerin odağı haline gelen Arka Sokaklar dizisiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 14:47:00 - 2021-05-26 14:52:13
Dini değerleri ayaklar altına alan Arka Sokaklar’da karar verildi

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimleri başrolde buluşturan dizi hayranlarını üzen haberi verdi.

Arka Sokaklar dizisi sezon final tarihi belli oldu. Dizi 18 Haziran’da 594. bölümü yayınlandıktan sonra yaz tatiline girecek.

Arka Sokaklar dizisinde yayınlanan bir sahnede terörist bir sanığın Şeyh’im dediği bir adamla olan diyaloğu halkın tepkisini çekmişti. Allah’ın ayetlerini kullanarak işlediği suçları haklı göstermeye çalışması RTÜK’ün de dikkatinden kaçmamıştı.

Dizide Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bir hadisinin dizide terör örgütü lideri tarafından “anlamından koparılarak tehdit ve intikam bağlamında kullanıldığı” tespit edilerek ceza verilmişti.

Aydın Doğan artığı Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide İslami değerler çirkin bir algı ile hedef alınarak aşağılanmış ve milyonlarca insanın tepkisini çekmişti.

RTÜK’ün markaja aldığı ve tepkilerin odağı haline gelen dizide yeni sezonuyla devam edeceği kararı alındı.

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