Dinî değerlere hakarete karşı kanunlar yetersiz

İslamofobi’nin her geçen gün arttığı ve Müslümanların, “ötekileştirildiği” Avrupa’da bile, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) hakareti suç kapsamında değerlendirirken, Türkiye’de, “İfade özgürlüğü” adı altında İslami değerlere kin kusulması tepki çekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Hz. Muhammed’e hakaretin, “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirilmeyip, suç kapsamına alırken, ülkemizde İslami değerleri koruyan net bir kanun maddesi olmaması tartışmaları da beraberinde getiriyor. Türk Ceza Kanununun 212. Maddesi’nin muğlak ifadelerle dolu olması, aynı hakaretlerin defalarca işlenmesinin önünü açıyor. Hukukçular, TCK’ya konulacak net bir kanun maddesinin, hakaretlerin önünü keseceği görüşünde birleşiyor.

Net bir kanun maddesi şart

Avukat Hamza Uçan, Türkiye’de dini değerlere yönelik suçları düzenleyen kanun maddesinin muğlaklık taşıdığını belirterek, “5816 sayılı kanun kapsamına giren bir şey konuştuğunuzda bu ifade özgürlüğü kapsamına girmiyor. Doğrudan iddianame hazırlanıyor. Ceza soruşturması açılıyor. Diğer taraftan halkın değerlerine inanç özgürlüğüne yönelik bir eylem yapıldığında bunları koruyacak yasal bir düzenleme yok. Aslında TCK’da ilgili maddeler var ama muğlak. 5816’daki gibi net yasal mevzuat yok. Sınırlayıcı bir şey yok” dedi.

Nefret suçlarının sistemli bir hale getirilmesi gerektiğin kaydeden Uçan, “Peygamber Efendimize, ezana, oruca dini değerlere yönelik hakaret edenler, kanun maddesindeki muğlaklıktan faydalanıyor. Bu değerleri koruyacak özel bir kanun maddesi lazım. Temel bir kanun hükmüyle caydırıcılık kazandırmak lazım” ifadelerini kullandı.

Muğlak ifadeler giderilmeli

Avukat Kaya Kartal ise, “Türkiye’de de suç kabul ediliyor ama ifadeler çok muğlak. Mahkemelerin yorumuna bırakılıyor. Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik çok basit eleştiriler 5816 sayılı kanun kapsamda değerlendirilirken, kutsal değerlere yönelik hakaret diyebileceğim söylem ya da eylemler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebiliyor” dedi. Kartal, “Muğlak ifadelerden ziyade net ifadelerle belirtilmesi lazım. Açık bir maddenin konulması evla olur. Türkiye’de halkın yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede temel olarak düzenlenmesi gereken bir şey” şeklinde konuştu.

İslam ibaresi yer almıyor

TCK’nın 212. Maddesinde, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadesi yer alıyor. Cümledeki muğlaklık nedeniyle, İslami değerlere yönelik hakaretler sürekli olarak işleniyor.