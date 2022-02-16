Dindarlığı seçime kadar!

Kendisini “İyi bir Müslüman olma arzusunda bir insan” olarak lanse eden ve seçimden önce türbe türbe gezen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelir gelmez mukaddesat düşmanlarını aratmayan uygulamalara imza atmaya başladı. İslam’ın lanetlediği LGBTİ sapkınları İBB’de istihdam eden, sık sık ziyaret ettiği Fener Patriği Bartholomeos’un hayır duasını alan, Türkiye’de yaşayan papazlara ‘portakal soslu karidesli’ Noel Bayramı yemeği ikram eden İmamoğlu, şimdi de İstanbul’da yaşayan gayrimüslimler için ‘Haç’ ve ‘Davut Yıldızı’ siparişi verdi.

Müslüman'a ibrik Hristiyan'a haç

Göreve geldiği 2.5 yıllık süre zarfında reklamlarla ve peşkeşlerle İBB’nin bütçesini sıfırlayan, borçlanma limitini 7 milyar 142 milyon 545 bin TL aşarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borcunu 44 milyar liraya çıkaran CHP’li Ekrem İmamoğlu, Müslümanlara yönelik harcamalarda tasarrufu hatırlarken, sıra gayrimüslimlere gelince kesenin ağzını açıyor. Müslüman mezarlıklarına ‘ibrik’ koyarak insanların aklıyla alay eden İmamoğlu, söz konusu Hristiyanlar ve Museviler olunca çok hassas davranıyor. Daha önce papazlara ‘portakal soslu karides’ eşliğinde zengin menülü bir Noel yemeği ikram eden CHP’li İmamoğlu, bir kez daha masraftan kaçınmadı. İmamoğlu’nun talimatıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen 3 Ocak 2021 tarihli ihalede, Hristiyanlar için 150 adet ‘haç’, Museviler için ise 150 adet ‘Davut Yıldızı’ siparişi verildi. Müslümanlara karşı ceberut bir tavır takınan İmamoğlu’nun, sıra gayrimüslimlere gelince kamunun kaynaklarını seferber etmesi, ikiyüzlülüğün bu kadarına pes dedirtirken, akıllara geçmiş icraatlarını getirdi.

Ayasofya'ya 'gereksiz' dedi

İşte CHP’li İmamoğlu’nun, bu kadarını ancak “Papaz oğlu yapardı” dedirtecek türdeki icraatlarından bazıları: Mütedeyyin insanların oylarıyla İBB Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li İmamoğlu, fethin sembolü Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını “gereksiz” buldu. İBB’nin resmi sitesinde kutlu mabedi müze olarak lanse eden İmamoğlu bu inadından, gelen baskılar üzerine ancak 1,5 yıl sonra geri adım attı. İBB iştiraklerinden BELTUR bünyesindeki Gazhane tesislerinde konser düzenlenmesine izin veren İmamoğlu, 27 yıl sonra yeniden alkol satışı başlattı. Her fırsatta “öğrenci dostu” imajı çizen İmamoğlu, Mülkiyeti İBB’ye ait kiralık taşınmazlarda faaliyet gösteren Ensar Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, TÜRGEV ve TÜGVA gibi mütedeyyin vakıfların yurtlarını ise kapattı.

İyi bir Müslüman bunları yapmaz

Kendisini “İyi bir Müslüman olma arzusunda bir insan” olarak tarif eden Ekrem, İBB bünyesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurulmasını teklif etti. Bu talebi, AK Partili ve MHP’li Meclis Üyelerinin oylarıyla reddedilen İmamoğlu, personele zorunlu cinsiyet eşitliği dersleri dayatmasında bulundu. İmamoğlu ayrıca, İslam’ın lanetlediği eşcinsel sapkınları belediyede istihdam etti. Türkiye’de yaşayan Hristiyan papazlara, “Amuse-bouche, portakal soslu karides, kabak çiçeği dolması, pirinç yufkasında kinoa tabule” gibi lüks yemeklerin yer aldığı mükellef bir Noel yemeği ikram eden İmamoğlu, cenaze sahiplerinin acısını bir nebze de olsa dindiren ve 25 yılı geride bırakarak gelenekselleşen taziye yemeğini iptal etti. Ateist destekçisi Nesin Vakfı ile kol kola giren İmamoğlu, Rabıta Vakfı tarafından Çatalca’da inşa edilen 49 metrekarelik mescidin kapısına kilit vurarak, yıkımı için çalışma başlattı. Çamlıca Camii’ne verilen belediye desteğini kesen İmamoğlu, Eyüpsultan Belediyesi’nce inşa edilen caminin kapısına ise 3 kez mühür vurarak yükselmesine engel oldu.