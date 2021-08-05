Dindarlara küfreden solcular 'cennet gibi' yerlere kapak attı! Ertuğrul Özkök gözler önüne serdi

Solcuların nasıl halkçılık edebiyatı yaparak paraları cebe indirdiği bir kez daha gözler önüne serildi.

28 Şubat döneminde Hürriyet'te halka karşı "Gerekirse silah bile kullanırız" manşetini attıran Ertuğrul Özkök, bu ülkenin kaymağını nasıl yediklerini bir kez daha ortaya döktü.

Özkök, bugünkü "Devlet dersinde sınıfta kalan 27 yıllık bir hikâye" başlıklı yazısında, kalem oynattıkları köşelerden dindar kesimi hedef alanların, Türkiye'nin cennet köşelerine nasıl kurulduklarını aktardı.

Milyonluk evlerin bulunduğu Akbük'te evinin olduğunu kaydeden 28 Şubat'ın kalemşörü, Milas’taki yangını takip ettiğini yazdı.

Yazısında "Umutsuzluğa kapılmayın, işte size umut verecek bir kare" ara başlığı açan ve "Gördüğünüz bu koy, şu an Milas’ta yanmakta olan Ören bölgesine 15 kilometre uzaktaki Akbük Koyu" ifadelerini kullanan Ertuğrul Özkök, solcuların ve kemalistlerin yaşadıkları "cennet gibi" dediğimiz bir fotoğrafı paylaştı.

(Ertuğrul Özkök'ün paylaştığı resim)