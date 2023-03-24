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Siyaset Dindarı komünisti aynı safta! SOL Parti'den ittifak açıklaması
Siyaset

Dindarı komünisti aynı safta! SOL Parti'den ittifak açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-03-24 23:39:00 - 2023-03-24 23:44:42
Dindarı komünisti aynı safta! SOL Parti'den ittifak açıklaması

Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret gerçekleştirdiği SOL Parti, ittifak kararını açıkladı.

SOL Parti, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere ‘sosyalist güç birliği’ içerisinde kendi ad ve amblemiyle katılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığında ise dindarları temsil ettiklerini ileri süren Saadet Partisi'nin de yer aldığı Millet İttifakı'nın adayı  Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

SOL Partiden yapılan açıklamada, “Seçimlere katılma hakkı olan Türkiye Komunist Partisi (TKP) ve Türkiye Komunist Hareketi (TKH) ile seçimlere katılma hakkı olmayan Devrim Hareketi ve TSİP ile Sosyalist Güç Birliği'nde birlikte mücadele edeceğiz.” denildi.

SOL Parti, 14 Mayıs 2023’te yapılacak seçimlere ‘sosyalist güç birliği' içerisinde kendi ad ve amblemiyle katılacağını duyurdu.

"Tüm muhalefet güçleriyle birlikte mücadele edeceğiz"

SOL Parti, Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Partimiz uzun zamandır CB seçimlerde geniş bir muhalefet mutabakatının oluşmasını ön plana alan bir çaba içinde olmuştu. Gelinen aşamada böyle bir mutabakatın oluşmasını çok önemli buluyoruz. Seçim sürecinde yaşanabilecek olası sorunlar karşısında Saray rejiminin yıkılması için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek tüm muhalefet güçleriyle birlikte mücadele edeceğiz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HDP ile seçim ittifakı imkanlarının araştırılması çerçevesindeki yapılan görüşmelerin temel prensiplerde olumlu karşılık bulduğu belirtilerek, “Ancak, mevcut dar zaman aralığı içinde her iki tarafın kendi iç prosedürlerinin tamamlanarak olumlu bir sonuca ulaşmak mümkün olmamıştır.” ifadelerine yer verildi.

 

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Yorumlar

Yuksel

Degişen hiç bir şey yok.oncedende beraberdiniz. Bu gidisle chp den vekil çıkmayacak. Kk herkese dahitiyor.az kaldı curcunaya
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