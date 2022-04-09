Dindar camiayı istismar eden Nevzat Çiçek şimdi Halk Tv’de! Diyanet'i hedef aldı
Dindar camiayı yıllarca istismar eden Indepent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Halk TV ekranında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Kur'an kurslarını hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Halk TV canlı yayınına katılan Nevzat Çiçek, İsmail Saymaz ile ağız birliği yaparak Kur'an kurslarını hedef aldı.
Yıllarca dindar camiayı istismar eden Indepent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, İsmail Saymaz'ın Kur'an kurslarına yönelik karalıyıcı sözlerine destek vererek, "İsmail konuyu güzel bağladı." dedi.
Yayın yasağını Diyanet almış gibi hedef gösterdi!
Yaşanan münferit olaylardan yola çıkarak yasakçı zihniyetle bir olan Nevzat Çiçek, "Türkiye'de bu tür vakalar ile ilgili mahkeme süreçleri oluyor fakat ortaya bir şey konmuyor." ifadelerini kullandı.
Genelleme yaparak, "Yurtlarda bir sorun olduğu aşikar." diyen Çiçek, adaletin verdiği "yayın yasağı" kararını Diyanet İşleri Başkanlığı'na yıkarak, "Diyanet İsmail'in haberlerini kaldırdığında sorun bitmiyor." şeklinde konuştu.