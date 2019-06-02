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“Dindar başkan” algısı yıkılmasın diye Canan’ın sesi çıkmıyor!

İslam’a, “Gerizekalı din” diyenleri alkışlayacak kadar alçalan din düşmanı CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun “dindar başkan” algısı yıkılmasın diye ortalıkta fazla görünmüyor. Halbuki 18 günlük mazbata işgali sırasında, İstanbul’u adeta eş başkan gibi İmamoğlu ile birlikte yönetmişti!..

02 Haziran 2019 Pazar 12:17
“Dindar başkan” algısı yıkılmasın diye Canan’ın sesi çıkmıyor!

 yeniakit.com.tr  CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şaibeli seçimlerin ardından ıkına ıkına mazbatasını alan ve 18 günlük belediye başkanlığı sırasında gayri milli ve gayri İslami hareketlere imza atan Ekrem İmamoğlu’nun yanında fazla görünmüyor.

Stratejik geri çekilme

İslam’a olan kinini açıklamaktan imtina etmeyen, Türk düşmanlarının her fırsatta dile getirdiği, “Ermeni Soykırımı” yalanını savunan, domuz ziyafetini internette paylaşmaktan geri durmayan Kaftancıoğlu, 23 Haziran seçiminden önce geri planda kalmaya başladı. Türk-İslam düşmanı imajı nedeniyle İmamoğlu’nun, “dindar başkan” algısını bozmak istemeyen Kaftancıoğlu, stratejik olarak geri çekildi.

Kaftancıoğlu’ndan İslam’a ve Müslümanlara çirkin sözler:

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18 gün boyunca birlikte yönettiler

23 Haziran seçiminden önce İmamoğlu ile birlikte fazla görüntü vermeye çalışsa da Kaftancıoğlu, partisinin 18 günlük İstanbul idaresi sırasında, adeta eş başkan gibi davrandı. İmamoğlu’nun neredeyse tüm toplantılarında yanında yer alan Kaftancıoğlu, belediye idaresinde İslam düşmanlığının hakim olacağını gözler önüne serdi.

Kaftancıoğlu'ndan eş başkan pozu

Kaftancıoğlu eş başkan mı? Perşembe’nin geleceği Çarşamba’dan belli oldu!

Dün ortaya çıktı

Sahada fazla görünmemeye gayret eden CHP’li Canan Kaftancıoğlu, dün parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 31 Mart adaylarıyla bir araya gelerek toplantı yaptı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:17
  1. İstanbul
  2. canan kaftancıoğlu
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. seçimler
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

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