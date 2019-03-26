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Dinçer: “4-b iş göremezlik ödeneği beyan işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek”

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, 4-b kapsamındaki sigortalıların iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla ödenen iş göremezlik ödeneği beyan işlemlerinin artık e-devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi.

26 Mart 2019 Salı 15:12
Dinçer: “4-b iş göremezlik ödeneği beyan işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek”

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, 4-b kapsamındaki sigortalıların iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla ödenen iş göremezlik ödeneği beyan işlemlerinin artık e-devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi.


Başkan Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun ile 4-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılara iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde gerekli şartların sağlanması halinde iş göremezlik ödeneği hakkı getirildiğini hatırlattı. Dinçer, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tek çatı altında birleştirilmesi öncesi SSK’lı olarak isimlendirilen 4-a sigortalılarına tanınan iş göremezlik ödeneği, Anayasanın eşitlik ilkesi ihlal edilerek 4-b’li sigortalılarımıza verilmiyordu. Biz verdiğimiz uzun mücadeleler sonrası 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun ile bu haklardan 4-b’li sigortalılarımızın da yararlanmasının önünü açtık. Ancak söz konusu kanunla getirilen iş göremezlik ödeneği hakkı 4-b sigortalılarımızca çok iyi bilinmemesinden kaynaklı olarak amacı doğrultusunda kullanılamadı” dedi.


4-b sigortalılarına ilgili kanunla getirilen iş göremezlik ödeneğinin şartlarıyla ilgili bilgi veren Dinçer, “4-b sigortalılarımızın iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla ödenen iş göremezlik ödeneği; genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenmektedir. 4-b kapsamında sigortalı kadının analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilmesi için ise sigortalı kadının, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirmiş olması ve genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir. Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği alınabilmesi için yatarak tedavi şartı aranmaz” ifadelerini kullandı.


Dinçer, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 13 Mart 2019 tarihinde yayınlanan genelge ile 4-b kapsamındaki sigortalıların iş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde istirahat raporu olması şartıyla ödenen iş göremezlik ödeneği beyan işlemlerinin artık e-devlet üzerinden yapılabileceğini bildirerek, “Bu kapsamdaki sigortalıların kurum ünitelerine müracaat ederek istirahatli olduğu günlerde çalışmadığına dair beyan vermeleri halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenmekte idi. Söz konusu sigortalıların çalışmadığına dair beyanlarını kurum ünitelerine müracaata gerek kalmaksızın e-devlet uygulamasındaki ‘https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-is-goremezlik-raporu-calismazlik-beyan-islemleri’ erişim adresinden elektronik ortamda yapabilmelerine imkan sağlanmıştır” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:12
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