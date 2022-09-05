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Spor Dinamo Kiev'de büyük kriz patlak verdi!
Spor

Dinamo Kiev'de büyük kriz patlak verdi!

Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi dışına itmesinin ardından play-off aşamasında Benfica'ya elenerek Fenerbahçe gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek durumunda kalan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de işler pek yolunda gitmiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ile bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak olan Ukrayna temsilcisinde karşılaşma öncesi ortalık karışmış durumda.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 18:25:00 -
Dinamo Kiev'de büyük kriz patlak verdi!

Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi dışına itmesinin ardından play-off aşamasında Benfica'ya elenerek Fenerbahçe gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek durumunda kalan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de işler pek yolunda gitmiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ile bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak olan Ukrayna temsilcisinde karşılaşma öncesi ortalık karışmış durumda. 

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin B Grubu ilk maçında perşembe günü karşılaşacağı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de, İstanbul'daki karşılaşma öncesinde ortalık karıştı. Ukrayna Ligi'nde sezonun ikinci maçını oynayan Dinamo Kiev ilk maçında Dnipro'ya 3-0 mağlup olurken, ikinci maçında da Zorya'ya 3-2 boyun eğdi.

Alınan bu sonuçlar sonrası taraftarlar takıma ve teknik direktör Lucescu'ya tepkilerini sürdürürken, Ukrayna'da takımın bir krizin içine girdiğine yönelik yorumlar yapıldı.

Öte yandan, Dinamo Kiev'i uzun yıllar çalıştırmış eski teknik direkötrü Yozhef Sabo, sarı-mavililerin içinde bulunduğu duruma yönelik ülke basınına kötümser değerlendirmelerde bulundu. Sabo, Dinamo Kiev teknik direktörü Lucescu'nun Şampiyonlar Ligi hedefiyle takıma fazla yükleme yaptığına yönelik düşüncesi bulunduğunu aktardı, özellikle ikinci yarılarda takımın oyundan düştüğüne dikkat çekti.

Dinamo Kiev'in başında dört şampiyonluk yaşayan Yozhef Sabo, "Lucescu'nun ana hedefi Şampiyonlar Ligi'ne kalmaktı ama bunu başaramadı. Oraya gidebilmiş olsalardı o zaman çok şey görmezden gelinebilirdi. Şu an için kazanacak bir takım halinden uzaklaşmış durumdalar. Fenerbahçe'ye karşı kesin yenilecekler, belki ondan sonraki Lviv maçından bir beraberlik çıkarabilirler" dedi.

 

 


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