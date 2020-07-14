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Yerel

Dinamitle vadiye giden 2 kişi kendilerini yaralayıp mahsur kaldı

Bursa'da dinamitle define aramaya giden 2 kişi, patlayan dinamitle dağılan kaya parçalarıyla yaralanarak 50 metre derinlikteki vadide mahsur kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:26:00 -
Dinamitle vadiye giden 2 kişi kendilerini yaralayıp mahsur kaldı

Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tacir Kanyonu'na 2 kilometre uzaklıktaki Karakaya mevkisine define aramak için giden 2 kişi burada dinamit patlattı.

Bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı

Patlayan dinamitle dağılan kaya parçalarıyla yaralanan ve yaklaşık 50 metre derinlikteki vadide mahsur kalan 2 arkadaş, yetkililerden yardım istedi.

Söz konusu kişileri kurtarmak için jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ayrıca patlamamış dinamit görülmesi üzerine bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

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Yorumlar

bozeren

iyi olmuş
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