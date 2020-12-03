Din subaylığı nedir? Muvazzaf subay din subaylığı başvurusu ne zaman, alım şartları neler?

Din subaylığı nedir? Din subaylığının görevi, personelin, moral, sosyal refah ve mutluluğunun arzu edildiği seviyeye ulaşması için manevi telkinlerde bulunmak. Din eğitimini, ibadet ve dinî törenleri idare etmek. Din işlerini sevk ve idare etmek. Peki Din subaylığı alımları ne zaman yapılacak? Din subaylığı başvurusu ne zaman yapılacak? Din subaylığı alım şartları neler?

İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanından mezun olan adayların başvuracağı muvazzaf subay alımları için son başvuru tarihi 10 Aralık 2020 olarak belirlendi.

Din subaylığı başvurusu nasıl, nereden yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2020 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay adayı alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. Kılavuza göre, muvazzaf subay alımları için son başvuru tarihi 10 Aralık 2020 olarak belirlendi. Adaylar ön başvurularını 10 Aralık 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklar. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

TSK muvazzaf subay KPSS puanı kaç?

2019 ve 2020 yılı KPSS’ye katılmış olanların KPSS P3 puanı ön başvuru aşamasında görüntülenecek, bu iki sınavdan alınmış en yüksek puan değerlendirmeye alınacaktır. 2018 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecek.

Din subaylığı (muvazzaf subay) alım şartları neler?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Hakkında Yedek Subay/Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

- Seçim aşamaları

(1) Genel Kültür Sınavı (Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim, Eczacı sınıfları için),

(2) Evrak Kontrol (asıl başvuru),

(3) Fiziki Değerlendirme,

(4) Kişilik Değerlendirme Testi,

(5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(6) Mülakat Sınavı,

(7) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Muvazzaf subay alımı başvuru kılavuzu için tıklayın

TSK muvazzaf subay alım başvurusu için tıklayın.