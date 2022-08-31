Din istismarcısı İranlı şarlatandan 'Türkler' için skandal sözler: Cehennemin dili Türkçe, oraya giden Türk olacak

Çocuklara Türkçe isim konulmasına bile izin vermeyen İran molla rejimi Türklere hakaretlerine bir yenisini ekledi. Türk düşmanlığını her seferinde çekinmeden ifade eden rejim ve rejim yanlılarından yeni bir kayıt ortaya çıktı.

İranlı Ayetullah Müçtehadi Tehrani’nin bir ses kaydı ortaya çıktı. Güney Azerbaycanlı gazeteci Mesut Haray’ın haberine göre kayıtta Tehrani’nin şu ifadeleri kullandığı duyuluyor:

“Türkler cennete gittiklerinde Arap oluyorlar, Farslar ve Araplar cehennemde gidince Türk oluyorlar. Türkler cehenneme gitmek isterse kolay çünkü cehennemde Türkçe konuşuyorlar. Hadis var cennette Arapça konuşuyorlar. Yalnız Türkler cehenneme gidemez. İyi Türkler Arap olur. Araplar ve Farslar cehenneme giderse Türk olur. Mesela cehennemin memurları cehenneme git demek isteyince ‘Git Cehenneme’ diyecektir. Geç kalırsan ‘tez ol, tez ol’ (Çabuk ol) diyecektir.”

Kaynak: Kırım Haber Ajansı