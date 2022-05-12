"Din ile dini yan yana koymalıyız, hukuk ile hukuku" diyen Özlem Zengin: Mehmet Boynukalın'ın istifasıyla Ayasofya özgürleşti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, TVNET'te ekranlara gelen Sert Sorular programına konuk oldu. Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Zengin, Ayasofya Eski Baş İmamı Mehmet Boynukalın ile yaşadığı tartışmaya da değindi.

"Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum"

Yeni Şafak'ın haberine göre; Mehmet Boynukalın'ın tartışma sonrası istifa etmesinde herhangi bir rolü olmadığını ifade eden Özlem Zengin, "Dahlim yok ama Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum. Ayasofya kimsenin sıfatı değil. Tek başına, müstakil" dedi.

"Kavramları reddetmeye çalışan insanlar oluyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalet Bakanlığımızın çok önemli bir çalışmasıyla beraber artık kadın cinayetleri hukuki bir terim olarak mevzuatın içerisine girmiş oldu. Kadın cinayetleri denilen şey hukuk mevzuatında bir tanımlama. Böyle bir tanımlama varken sizin karşınıza devamlı dini referans göstererek hukukun var kıldığı kavramları reddetmeye çalışan insanlar oluyor. Onu dinleyen insanlar sizi düşman biliyor. Beni dindar görmüyorlar. Benim ne kadar inançlı olduğuma insanlar mı karar verecek?

"Dinle ilgili bir referans girdiği zaman onunla rekabet etme şansınız kalmıyor"

Burada problem şu, kadınlar için şiddetin konuşulduğu bir gün var, çok önemli bir günden bahsediyoruz ve hukuken de bir terimden bahsediyoruz. Araya dinle ilgili bir referans girdiği zaman siz ne söylerseniz söyleyin onunla rekabet etme şansınız kalmıyor. Oysa ki siz hukuken var olan bir gerçeklikten bahsediyorsunuz. Tezlerimizi savunurken; din ile dini yan yana koymalıyız, hukuk ile hukuku."

Ne olmuştu?

Ayasofya Eski Baş İmamı Mehmet Boynukalın'ın, cinayetin cinsiyet değiştirmediğini söyleyen Boynukalın “Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: “Sizin için kısasta hayat vardır” ilahi düsturudur.” ifadelerini kullandı.

Ayasofya İmamı paylaşımının devamında, Hucurat Suresi’nin 13. Ayetini paylaşarak “Ey insanlar! Şüphesiz, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz, Allah en iyi bilen ve her şeyden haberdar olandır (Hucurat suresi 13)” ifadelerini kullanmıştı.

Boynukalın'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Bu paylaşımı yanlış buluyorum. Ayasofya Cami İmamı, böyle bir konuda tweet atmamalı. Kadın-erkek meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum ve bize fayda vermiyor. Tam tersine incitiyor, kadınları da incitiyor, bu alanda çalışanların yükünü arttırıyor. Ve daha önemli bu açıklamalar siyasetin yükünü artıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum" demişti.

Boynukalın, söz konusu tartışma sonrası görevinden istifa etmişti.