Din görevlilerinden büyük hizmet! "Hutbenin işaret diliyle anlatılması çok güzel olacaktır"

Çankırı Müftülüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, müftülük bünyesinde görevli imam ve Kur'an kursu öğreticilerinden oluşan 44 kişiye işaret dili eğitimi verildi.

Eğitimin ardından sertifika almaya hak kazananlar için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, burada yaptığı konuşmada, her bireyin dinini öğrenme özgürlüğü bulunduğunu söyledi.

“İnşallah öğrendiğiniz işaret diliyle gönülleri fethedersiniz”

İşitme engellilerin de dinlerini en güzel şekilde öğrenme hakları olduğuna işaret eden Öztürk, "Bu anlamda 44 adayımızın sertifika alması hem Diyanet İşleri Başkanlığımız hem de Milli Eğitim adına bizlere onur ve gurur veriyor, mutlu oluyoruz. İnşallah öğrendiğiniz işaret diliyle gönülleri fethedersiniz. Sizlere müracaat eden vatandaşlarımıza din hizmetlerini en güzel şekilde verirsiniz." dedi.

“İşaret diliyle anlatılması çok güzel olacaktır”

Engelliliğin bir kusur olmadığını vurgulayan Öztürk, "Bizlerin de engelli olmayacağımıza dair bir garanti yoktur. Kardeşlerimiz için bu, gerçekten güzel bir davranış şekli olacaktır. Büyük camilerimizde hutbe verirken işitme engelliler için işaret diliyle anlatılması çok güzel olacaktır." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Bürhan Keleş ise engellilere de din hizmeti götürmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.