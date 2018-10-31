0553 313 94 23
impression

Din görevlilerinden büyük hizmet! "Hutbenin işaret diliyle anlatılması çok güzel olacaktır"

Çankırı Müftülüğü bünyesindeki din görevlileri işaret dili eğitimi aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, "Kardeşlerimiz için bu, gerçekten güzel bir davranış şekli olacaktır. Büyük camilerimizde hutbe verirken işitme engelliler için işaret diliyle anlatılması çok güzel olacaktır" dedi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 15:39
Din görevlilerinden büyük hizmet! "Hutbenin işaret diliyle anlatılması çok güzel olacaktır"

Çankırı Müftülüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, müftülük bünyesinde görevli imam ve Kur'an kursu öğreticilerinden oluşan 44 kişiye işaret dili eğitimi verildi.

Eğitimin ardından sertifika almaya hak kazananlar için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, burada yaptığı konuşmada, her bireyin dinini öğrenme özgürlüğü bulunduğunu söyledi.

“İnşallah öğrendiğiniz işaret diliyle gönülleri fethedersiniz”

İşitme engellilerin de dinlerini en güzel şekilde öğrenme hakları olduğuna işaret eden Öztürk, "Bu anlamda 44 adayımızın sertifika alması hem Diyanet İşleri Başkanlığımız hem de Milli Eğitim adına bizlere onur ve gurur veriyor, mutlu oluyoruz. İnşallah öğrendiğiniz işaret diliyle gönülleri fethedersiniz. Sizlere müracaat eden vatandaşlarımıza din hizmetlerini en güzel şekilde verirsiniz." dedi.

“İşaret diliyle anlatılması çok güzel olacaktır”

Engelliliğin bir kusur olmadığını vurgulayan Öztürk, "Bizlerin de engelli olmayacağımıza dair bir garanti yoktur. Kardeşlerimiz için bu, gerçekten güzel bir davranış şekli olacaktır. Büyük camilerimizde hutbe verirken işitme engelliler için işaret diliyle anlatılması çok güzel olacaktır." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Bürhan Keleş ise engellilere de din hizmeti götürmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 15:39
  1. Çankırı
  2. din görevlileri
  3. işaret dili

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sümeyye Erdoğan kameraların önünde eşini böyle ısladı
    1. Sümeyye Erdoğan kameraların önünde..
    2. Merkel Başbakanlığı da bırakıyor!
    3. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    4. AK Parti'den Fırat'ın doğusuna..
    5. Din görevlilerinden büyük hizmet!..
    6. Kerem Tunçeri'den milli takım kadrosu..
    7. İran, büyükelçiyi bakanlığa çağırdı!
    8. Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı!..
    9. Bakan Varank müjdeyi verdi: Bugün..
    10. Rusya'dan ABD'ye PKK/YPG çok sert..
    11. Mutlu olmak elinizde...
    12. Rusya'dan S-400 açıklaması!
    13. Karadeniz'de yolu gözleniyordu! Ağlara..
    14. Romatoid Artrit nedir?
    15. İran ABD'ye meydan okudu!
    16. FETÖ sanığına "etkin pişmanlık" indirimi
    17. Milli sporcumuz Yasemin Adar'a büyük..
    18. Elleriniz şişiyorsa...
    19. Mezarlıkta büyük şok! 'Aklımız..
    20. Trump'a yakın isim konuştu: Kullanıldım
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları