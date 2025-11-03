  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

Şeytan Trump'tan şimdi de darbe tehdidi: ‘Günleri sayılı diyebilirim’

İran İsrail saldırılarından Türkiye’yi sorumlu tuttu! Dışişleri bakan yardımcısından garip açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terör yükünü kaldırmak için çalışıyoruz

İsrail’e bir şok da Hollanda’dan! Ordu temsilcisinin sahne alacağı konser iptal edildi

Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı

Irak’ta manşet Türkiye: Su anlaşması “stratejik dönüm noktası” olarak duyuruldu

Saadet, Gelecek, DEVA ve Yeniden Refah sessiz kalınca ortalık onlara kaldı! Erdoğan’ın Merz’e Gazze ayarı Sözcü’ye battı

Yüzüne vuruldu yine de utanmadı! Yahudi yerleşimcilerin hamisi Weiss'ten akla ziyan pişkinilk

AK Parti kesintisiz iktidarın 23. Yılını kutluyor: ‘Bu eserin sahibi milletimizdir’
Gündem Din cahilleri yine maskara oldu: Kaymakam tokalaşmadı seküler yobazlar kudurdu
Gündem

Din cahilleri yine maskara oldu: Kaymakam tokalaşmadı seküler yobazlar kudurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Din cahilleri yine maskara oldu: Kaymakam tokalaşmadı seküler yobazlar kudurdu

İslam’a göre bir erkeğin yabancı bir kadınla; bir kadının da baba, kardeş ve amcaları gibi mahremleri sayılan erkeklerin dışında diğer erkeklerle tokalaşmasının haram sayıldığını bilmeyen laikçi yobazlar, bu defa Bolu Göynük Kaymakamı Talha Battal’ı hedef aldı.

HABER MERKEZİ

İslami değerlere yönelik iflah olmaz bir nefret besleyen ve “Hac bu sene de Kurban'a denk geldi” şeklindeki skandal haberlerle dalga konusu olan ihanet medyası bir kez daha cehaletini ispatladı.

 

ARSEVEN’E DE SALDIRMIŞLARDI

2008 yılında Çankaya Köşk’ünde düzenlenen Cumhuriyet resepsiyonuna o dönem Vakit’in Ankara Temsilcisi olarak katılan ve dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül ile tokalaşmayan Gazeteci Serdar Arseven’i linç eden seküler azınlık, benzer muameleyi Bolu Göynük Kaymakamı Talha Battal’a uyguladı. Battal’ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine katılan başörtülü bir kadınla tokalaşmamasını suçmuş gibi lanse eden malum zihniyet ve kiralık trolleri, protokoldeki kadınlara el uzatmadığı için Kaymakam Talha Battal’a sosyal medyadan linç uyguladı.

AZGIN YOBAZLAR KUDURDU

Konuklarla tek tek tokalaşan Battal’ın, sıra başörtülü bir kadına geldiğinde başıyla selam vermesi üzerine deliye dönen azgın yobazlar, “Taliban kafası” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

KAYMAKAM’A TEBRİK YAĞDI

Bolu Göynük Kaymakamı Talha Battal’a destek veren duyarlı Müslümanlar ise bir erkeğin kendisine nikahı düşebilen yabancı bir kadınla tokalaşmanın “haram” olduğunu hatırlatarak, tokalaşmaktan imtina eden devletin şerefli bürokratlarını tebrik etti.

Öte yandan bazı kadın STK'ları da yaptıkları açıklamalarla, Allah'ın emrini gözeten Kaymakam Battal'a destek verdi.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Orhan

Dinimiz anayasa koruması altına alınmadığı müddetçe daha çok çekeriz. Hristiyanlık yahudilik devlet güvencesi altında ya islaminki neden degil.

hadar

DİNDAR GECİNENLER TOKALASMAZ LAR AMA 100 EKEYİ İÇİNDE SİYASAT YAPARLAR
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23