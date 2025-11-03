Din cahilleri yine maskara oldu: Kaymakam tokalaşmadı seküler yobazlar kudurdu

HABER MERKEZİ

İslami değerlere yönelik iflah olmaz bir nefret besleyen ve “Hac bu sene de Kurban'a denk geldi” şeklindeki skandal haberlerle dalga konusu olan ihanet medyası bir kez daha cehaletini ispatladı.

ARSEVEN’E DE SALDIRMIŞLARDI

2008 yılında Çankaya Köşk’ünde düzenlenen Cumhuriyet resepsiyonuna o dönem Vakit’in Ankara Temsilcisi olarak katılan ve dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül ile tokalaşmayan Gazeteci Serdar Arseven’i linç eden seküler azınlık, benzer muameleyi Bolu Göynük Kaymakamı Talha Battal’a uyguladı. Battal’ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine katılan başörtülü bir kadınla tokalaşmamasını suçmuş gibi lanse eden malum zihniyet ve kiralık trolleri, protokoldeki kadınlara el uzatmadığı için Kaymakam Talha Battal’a sosyal medyadan linç uyguladı.

AZGIN YOBAZLAR KUDURDU

Konuklarla tek tek tokalaşan Battal’ın, sıra başörtülü bir kadına geldiğinde başıyla selam vermesi üzerine deliye dönen azgın yobazlar, “Taliban kafası” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

KAYMAKAM’A TEBRİK YAĞDI

Bolu Göynük Kaymakamı Talha Battal’a destek veren duyarlı Müslümanlar ise bir erkeğin kendisine nikahı düşebilen yabancı bir kadınla tokalaşmanın “haram” olduğunu hatırlatarak, tokalaşmaktan imtina eden devletin şerefli bürokratlarını tebrik etti.

Öte yandan bazı kadın STK'ları da yaptıkları açıklamalarla, Allah'ın emrini gözeten Kaymakam Battal'a destek verdi.