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"Dilsiz" dünya prömiyerini Saraybosna'da yaptı

Yönetmenliğini Murat Pay'ın üstlendiği "Dilsiz" isimli Türk filminin dünya prömiyeri, 25. Saraybosna Film Festivali'nde yapıldı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:34
"Dilsiz" dünya prömiyerini Saraybosna'da yaptı

SARAYBOSNA (AA) - İnzivaya çekilmiş usta hattat ile genç ressamın yollarının kesişmesini konu alan "Dilsiz" isimli Türk filminin dünya prömiyeri, Bosna Hersek'te bu yıl 25'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde yapıldı.

Yönetmenliğini Murat Pay'ın yaptığı, Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever ile Emin Gürsoy'un rol aldığı filmin Saraybosna'da bulunan Ulusal Tiyatro'daki galası büyük ilgi gördü.

Prömiyer öncesi AA muhabirine açıklama yapan Pay, filmin belgesel olarak planlandığını ancak kurmaca filme dönüştüğünü belirterek, hat sanatının imkanlarının hikayeyi biraz daha kurmaca hale götürdüğünü söyledi.

Pay, hikayeye daha iyi nüfuz edebilmek amacıyla hat sanatını "meşk ettiğini" belirterek, "Dilsiz" filminde alışılmış usta-çırak ilişkisinin dışına çıktıklarını anlattı.

Bugünü de dikkate alarak farklılık ortaya koymak istediklerine dikkati çeken Pay, "Usta da belli bir değişime talip olabilir mi acaba? Her şeyiyle kamil bir usta profili değil de bu kemalatın da değişimin de devam ettiği, ustanın ustalığının yükseldiği bir usta-çırak hikayesi kurmaya çalıştık." diye konuştu.

Yapımcı Murat Erdağı da TRT'nin projeye sahip çıktığını ve ortak yapım olarak beraber ilerlediklerini dile getirerek, "Ortak yapım sürecinde de ciddi destek verdiler. Albaraka Türk de projeyi destekledi. Onların da hat sanatına karşı özel ilgileri var." dedi.

Unutulmaya yüz tutan usta-çırak ilişkilerini tekrar gündeme getirmesinin projeyi önemli kıldığını vurgulayan Erdağı, "Murat Pay'ın çok farklı bir film işleyiş yapısı var. Duyguyu vermek filmde çok başka bir şey ve bunu çok iyi başardığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- "Benim için dünyadaki en kıymetli festival"

Filmin oyuncularından Atasever de hat sanatının kıymetinin çok anlaşılmadığını ifade ederek, filmde tasavvufla hat sanatının derinliklerini ve ne kadar önemli bir sanat olduğunu anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Filmdeki rolü için üç ay hat dersi aldığını belirten Atasever, "Sadece yazmanın değil, onun derinliklerindeki anlamın da insana mükemmel bir hayat görüşü, bir tavır kazandırdığını gördüm. İnanınıyorum ki artık gençler de hat sanatına ilgi duyacak ve kendi sanatımıza sahip çıkabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculardan Gürsoy da Saraybosna'yı festival havasıyla görmenin "bozkırda çiçek açması gibi" olduğunu söyledi.

Gürsoy, şunları kaydetti:

"Burada yakın zamanda yaşananları Türkiye'de duymak farklı bir şeydi ama buraya gelip binalarda kurşun izlerini görmek, buna şahit olmak, gerçekten üzücü. Bunun için de böyle bir film festivalinin yapılıyor olması, yaşama dair çok büyük bir umut. Umarım yıllarca devam eder.

Benim için belki de dünyadaki en kıymetli festival bu."

Rasathane Film'in yapımını üstlendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan ve TRT Ortak Yapım Ödülü alan eserdeki izleyicileri uzun uzun düşünmeye sevk eden derin ve anlamlı cümleler dikkati çekiyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:34
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